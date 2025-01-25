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Минобороны: над Чёрным морем перехвачены 11 украинских беспилотников

Минобороны: над Чёрным морем перехвачены 11 украинских беспилотников

Военные продолжают следить за обстановкой.В период с 10:45 и до 11:20 25 января дежурные расчёты ПВО обнаружили в небе над акваторией Чёрного моря неподалёку от побережья Крыма украинские беспилотники.

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