Массовая авария на федеральной трассе. 🫣🫣🫣 ДТП с участием пяти автомобилей произошло в Иловлинском районе.
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Массовая авария на федеральной трассе. 🫣🫣🫣 ДТП с участием пяти автомобилей произошло в Иловлинском районе.