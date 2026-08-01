«Мышление террориста и человека войны»: В Крыму ответили на слова Зеленского о полуострове

Владимир Константинов, глава парламента Крыма, не стал смягчать формулировки. Его реакция на свежее интервью Зеленского американскому каналу Fox News — это не дипломатический демарш, а прямая жесткая оценка.
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