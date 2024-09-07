Более половины пользователей не отличают ботов от людей

Более половины пользователей не отличают ботов от людейПол Бреннер из Университета Нотр-Дам в Индиане и его коллеги обнаружили в своем исследовании, что люди могли отличить ботов с ИИ от людей только в 42 % случаев.
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