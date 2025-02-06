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Царьград

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"Не видно ни зги": три самолёта, летевшие в Екатеринбург, ушли на другие аэродромы

"Не видно ни зги": три самолёта, летевшие в Екатеринбург, ушли на другие аэродромы

Воздушные судна не принимали в аэропорту Кольцово из-за ледяного тумана на взлётно-посадочной полосе.

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