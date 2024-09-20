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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Wildberries рассказали, как помогут пострадавшим при перестрелке у бизнес-центра

В компании объявили день траура Пострадавшим и родным погибших во время перестрелки сотрудникам охраны в БЦ "Романов Двор" окажут всю необходимую помощь, сообщили в пресс-службе Объединенной компании Wildberries и Russ.

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