В Wildberries рассказали, как помогут пострадавшим при перестрелке у бизнес-центра

В компании объявили день траура Пострадавшим и родным погибших во время перестрелки сотрудникам охраны в БЦ "Романов Двор" окажут всю необходимую помощь, сообщили в пресс-службе Объединенной компании Wildberries и Russ.
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