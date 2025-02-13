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Расчеты пушек "Мста-С" уничтожили САУ и гаубицы М777 на харьковском направлении

Расчеты пушек "Мста-С" уничтожили САУ и гаубицы М777 на харьковском направлении

Минобороны РФ Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" группировки войск "Север" при выполнении огневых задач уничтожили боевые бронемашины, САУ, гаубицы М777, склады ГСМ и снарядов, а еще украинских боевиков на харьковском направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).

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