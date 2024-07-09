Украинский писатель Сергей Майдуков в материале для американского журнала Newsweek заявил, что Владимир Зеленский не исключает начало мирных переговоров.
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Украинский писатель Сергей Майдуков в материале для американского журнала Newsweek заявил, что Владимир Зеленский не исключает начало мирных переговоров.
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