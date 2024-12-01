ПВО уничтожила беспилотники Украины

Российскими дежурными средствами ПВО были выявлены, перехвачены и разбиты 29 беспилотников ВСУ.«20 БПЛА – над территорией Брянской области, семь – над территорией Калужской и по одному над территориями Смоленской и Курской областей», - добавили в министерстве.