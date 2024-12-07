Врачи высоко оценили новый онкоцентр: в Туле проходит научно-практическая конференция "Новые возможности диагностики и лечения онкологических и гематологических заболеваний"

В Туле стартовала научно-практическая конференция "Новые возможности диагностики и лечения онкологических и гематологических заболеваний", которая собрала ведущих специалистов из Центрального Федерального Округа офлайн и онлайн.
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