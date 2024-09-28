Россия требует перенести штаб-квартиру БДИПЧ ОБСЕ из Польши

Global Look Press/Omar Marques/Sopa Images Российские дипломаты будут добиваться переноса штаб-квартира Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) из Польши в связи с русофобской политикой этой страны.