Срочно уберите детей от Fortnite: в Японии раскрыли 89 случаев педофилии, связанн...

Срочно уберите детей от Fortnite: в Японии раскрыли 89 случаев педофилии, связанных с популярной королевской битвойНесмотря на попытки разработчиков ввести строгую модерацию и внедрять новые средства борьбы с неприемлемым контентом, злоумышленники продолжают находить лазейки.