Защитник «Аталанты» Демирал о 3 победах в 4 играх: «Упорно трудимся и прибавляем. Сиссе будет играть еще лучше»

Защитник «Аталанты» Мерих Демирал дал комментарий после матча Серии А с «Болоньей» (1:0). «Сегодня было важно победить, и я рад за «Аталанту» и Сиссе, потому что он очень хорошо освоился в команде за время тренировок.
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