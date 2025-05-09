📹⚡️В то время, как на Красной площади в ходе парада Победы были представлены не только 152-мм САУ "Мальва" со штатными орудиями 2А64, но и "Гиацинт-К" с дальнобойными орудиями 2А37М (дальность ведения огня модернизированными "Краснополями-М2" до 40 - 45 км) и современными АСУНО для оперативного развёртывания и подготовки к огневой работе менее чем за минуту, на параде Победы в Туле были представлены: — новейший высокомобильный контрбатарейный / многоцелевой радар на базе бронеавтомобиля "Тигр-М"; — высокомобильный самоходный ПТРК "Корнет-Д" на шасси КамАЗ-63968 "Тайфун-К" с 350-сильным дизелем (бронеавтомобили «Тайфун-К» модели К-53949 отличаются повышенной противоминной защитой и баллистической защитой, соответствующей уровню 3 по стандарту НАТО STANAG 4569 с возможностью усиления до уровня 4), располагающий 2 четырёхзарядными ПУ с ПТУР 9М133М-2 и многоцелевыми тактическими ракетами 9М133ФМ-3 с дальностью 8 и 10 км соответственно и способностью перехвата БПЛА и авиации противника в версии ФМ-3; — самоходный ПТРК 9П163-3 "Корнет-Д1" на шасси "Тигр" с аналогичными параметрами; — модернизированная версия "Панцирь-С1", радар сопровождения целей и наведения ракет 1РС2 которого получил 2-ю малоэлементную ПФАР ввода; — ИСДМ "Земледелие" от НПО "Сплав".