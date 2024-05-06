Российские туристы застряли в аэропорту Хургады

Российские туристы больше суток не могут улететь из Хургады. Рейс перенесли уже в третий раз. Авиапассажиры успели пройти регистрацию и сдать багаж, сообщила Общественная Служба Новостей со ссылкой на новостные telegram-каналы Москвы.
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