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Запад очередной раз предлагает Вучичу ввести санкции против России

Запад очередной раз предлагает Вучичу ввести санкции против России

Политнавигатор Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что пока еще не определился с тем, будет ли участвовать в Саммите поддержки Украины странами Юго-Восточной Европы, который должен состояться 9 октября в хорватском Дубровнике.

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