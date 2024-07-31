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Мусаев про 1:0 с ЦСКА: «Хороший матч «Краснодара» – правильное отношение игроков, хорошие атаки, контрпрессинг. Гол вытекал из преимущества по владению – оно было у нас во всех трех последних играх»

«Краснодар» одержал победу (1:0) в матче 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России. До этого команда дважды в новом сезоне сыграла вничью и потерпела поражение.

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