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Татарстан халкы сайлау участокларында гриппка каршы прививка ясата алачак

Татарстан халкы сайлау участокларында гриппка каршы прививка ясата алачак

Татарстанда Россия Дәүләт Думасы депутатларын сайлау вакытында гриппка каршы прививка ясатырга мөмкин булачак.

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