Шоколадный брауни с творогом

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Брауни - ароматный, насыщенный, немного влажный внутри и сухой снаружи десерт - настоящее наслаждение для любителей шоколада.