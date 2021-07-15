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Блог Юрия Хворостова: Подводные Чернобыли: Затонувшие атомные субмарины, которые и в наши дни несут угрозу мировому океану

Блог Юрия Хворостова: Подводные Чернобыли: Затонувшие атомные субмарины, которые и в наши дни несут угрозу мировому океану

До середины XX века во всех подводных лодках применялись 2 типа силовых установок. Для движения в надводном положении подводные лодки использовали мощные дизельные двигателя, а для подводного хода – электрическую тягу от аккумуляторных батарей.

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