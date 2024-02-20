Режиссер фильма "1917" и Sony снимут фильмы о каждом участнике группы The Beatles

Британский кинорежиссер и продюсер Сэм Мендес (известный по фильмам "1917", "Дорога перемен" и нескольким кинолентам про агента Джеймса Бонда), его компания Neal Street Productions, Apple Corps и Sony Pictures Entertainment планируют снять фильмы о бывших участниках культовой рок-группы The Beatles.
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