Режиссер фильма "1917" и Sony снимут фильмы о каждом участнике группы The Beatles

Британский кинорежиссер и продюсер Сэм Мендес (известный по фильмам "1917", "Дорога перемен" и нескольким кинолентам про агента Джеймса Бонда), его компания Neal Street Productions, Apple Corps и Sony Pictures Entertainment планируют снять фильмы о бывших участниках культовой рок-группы The Beatles.