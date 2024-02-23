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Восстановите своё шаткое сиденье для унитаза

Восстановите своё шаткое сиденье для унитаза

Вот как можно избавиться от наиболее частых причин неустойчивости сиденья для унитазаЕсли вы обнаружили, что сиденье вашего унитаза шатается, вам может показаться, что для его починки требуется большой опыт, но на самом деле это делается гораздо проще, чем вы думаете.

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