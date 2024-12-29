Иван Прохоров Мусульмане приезжают на нашу землю и сразу начинают называть её своей и навязывать нам свои порядки, как будто это дело решённое: запрещать свинину, стыдить девушек, напоказ молиться.
Нож в спину русским откуда не ждали: Россия проигрывает главную СВО
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Олег Найданов
Вам надо чтобы вами кто-то правил? Своих мозгов нет, чтобы думать?
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10 час.
SI
Sergey Ivanov
Очень похоже, что своих мозгов у вас действительно нет. А сами- то вы уверены, что сами собой правите? Своих мозгов думать нет? Ну, если и остались какие- то- то вот вам информация к размышлению: Подумайте, когда вы нанимаетесь на работу- кто оценивает ваш труд? Вы- или тот, к кому вы нанялись? Это азбука. И она прописана аж даже в библии! Почитайте притчу о том, как работяги нанялись к латифундисту на работу- и как он их надул с заработком. И вот это то самое, что нам сейчас впаривают как вершина справедливости! Я, конечно, допускаю, что вы настолько высокого мнения о себе и содержите в своей черепной шкатулке столько мозгов, что вам уже не важно, что думают другие и что вам не требуется никого, кто вами бы правил. Вот только жизнь быстро поставит вас на место, как только вы оторветесь от своего компьютера. И тогда вдруг окажется, что вы без работодателя- то есть, владельца средств производства- никто! Какой бы квалификацией вы бы ни обладали. И вот тогда вы пойдете к нему и пойдете на тех условиях, которые ОН вам предоставит. Это закон капитализма, дорогой Олег. Это ведь при проклятом социализме труд стоил столько, сколько он стоит. При капитализме вы продаете капиталисту не свой труд, а «способность к труду» (Маркс). А вот сколько из вас сможет выдавить капиталист- это уже его дело. Вы, конечно, по советской инерции, взглянув в расчетный листок, завопите: -Это грабеж!! Я требую защиты моих прав! Где профсоюз? Где партком?? Вот только нет уже ни профсоюза, ни парткома... И жаловаться вам некуда, дорогой Олег. И вот тогда ( и только тогда) и откроются ваши глаза и только тогда вы сможете посмотреть на мир вокруг вас. И вот тогда вы и задумываетесь: -А не козел ли я? Ну нахрена я голосовал за Ельцина? Вот чего мне не хватало при социализме? Колбасы?- так сейчас я ее ем меньше. Не потому, что не «достать», а потому, что дорого... Свободы? -Так ведь при Советской власти я был куда как свободнее... Да, в рамках Советского Союза. Зато сейчас моя свобода ограничивается шестью сотками на моей даче. Потому, что ни на какие Мальдивы мне с моей пенсией (зарплатой) не попасть! Но будет уже поздно, дорогой Олег. Собственно, уже поздно.
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9 час.
Вадим Кузнецов
Собственно говоря, сейчас мы наблюдаем попытки навязать СВЕТСКОМУ российскому государству следование религиозным нормам одной из религий. Попытки эти наблюдаются давно, и кроме религиозных норм россиянам пытались навязать некоторые архаичные племенные обычаи отдельных племен, например, Кавказа. Попытки эти происходят от того, что государство демонстрирует слабость. Сколько бы ни болтали о "тоталитаризме" в России, но ни одно тоталитарное государство не потерпит дикарских плясок и прочих дикарских выходок на центральных улицах столицы. Дикари шайками нападают на полицейских, какой-то там "имам" на всю страну вещает о "правилах жизни", на Дальнем Востоке дикарь с бородой нападает на Деда Мороза с воплями про "харам". А в Красноярске дикари тащат барана прямо в квартиру в многоэтажке и там зарэзают (интересно, куда они дели потроха и прочие отходы) Налицо попытка создания в стране паразитического инокультурного общества, живущего не по закону страны, а по племенному обычаю, и вот тут следует обратить внмание на слова Гайнутдинова про "внутреннее дело уммы". До тех пор, пока у членов этой самой "уммы" есть российские паспорта, никаких "внутренних дел" там быть не может. Ситуация решается просто: если человек имеет российский паспорт, то ведет себя в соответствии с российским законом. Если он этого паспорта не имеет, то живет в специально подготовленном лагере, с охраной, и по истечении срока пребывания в стране покидает ее. А если от покидания уклоняется - то у нас в самом деле дефицит рабочей силы. Каторга, прокладка Трансполярной магистрали - и вот дикарь уже заработал денег на принудительную депортацию, навечно. Если природные граждане России желают жить по дикарским племенным обычаям, то есть пример: резервация. Организуется место постоянного действия таких обычаев, российский закон там не действует. Обитатели резервации не имеют паспортов и не могут выползать в те места, где живут нормальные люди. Разве что кратковременно, по особому разрешению и под пристальным наблюдением правоохранителей.
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6 час.
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