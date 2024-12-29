Нож в спину русским откуда не ждали: Россия проигрывает главную СВО

SI

Sergey Ivanov

Очень похоже, что своих мозгов у вас действительно нет. А сами- то вы уверены, что сами собой правите? Своих мозгов думать нет? Ну, если и остались какие- то- то вот вам информация к размышлению: Подумайте, когда вы нанимаетесь на работу- кто оценивает ваш труд? Вы- или тот, к кому вы нанялись? Это азбука. И она прописана аж даже в библии! Почитайте притчу о том, как работяги нанялись к латифундисту на работу- и как он их надул с заработком. И вот это то самое, что нам сейчас впаривают как вершина справедливости! Я, конечно, допускаю, что вы настолько высокого мнения о себе и содержите в своей черепной шкатулке столько мозгов, что вам уже не важно, что думают другие и что вам не требуется никого, кто вами бы правил. Вот только жизнь быстро поставит вас на место, как только вы оторветесь от своего компьютера. И тогда вдруг окажется, что вы без работодателя- то есть, владельца средств производства- никто! Какой бы квалификацией вы бы ни обладали. И вот тогда вы пойдете к нему и пойдете на тех условиях, которые ОН вам предоставит. Это закон капитализма, дорогой Олег. Это ведь при проклятом социализме труд стоил столько, сколько он стоит. При капитализме вы продаете капиталисту не свой труд, а «способность к труду» (Маркс). А вот сколько из вас сможет выдавить капиталист- это уже его дело. Вы, конечно, по советской инерции, взглянув в расчетный листок, завопите: -Это грабеж!! Я требую защиты моих прав! Где профсоюз? Где партком?? Вот только нет уже ни профсоюза, ни парткома... И жаловаться вам некуда, дорогой Олег. И вот тогда ( и только тогда) и откроются ваши глаза и только тогда вы сможете посмотреть на мир вокруг вас. И вот тогда вы и задумываетесь: -А не козел ли я? Ну нахрена я голосовал за Ельцина? Вот чего мне не хватало при социализме? Колбасы?- так сейчас я ее ем меньше. Не потому, что не «достать», а потому, что дорого... Свободы? -Так ведь при Советской власти я был куда как свободнее... Да, в рамках Советского Союза. Зато сейчас моя свобода ограничивается шестью сотками на моей даче. Потому, что ни на какие Мальдивы мне с моей пенсией (зарплатой) не попасть! Но будет уже поздно, дорогой Олег. Собственно, уже поздно.