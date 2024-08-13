МВД предлагает наказывать чиновников за недостаточную борьбу c экстремизмом

МВД предложило наказывать чиновников за недостаточную борьбу c экстремизмом. Ведомство подготовило проект закона, который предусматривает штрафы или отстранение от госслужбы на определенный срок за невыполнение мер по борьбе с экстремизмом, решение о которых приняла федеральная межведомственная комиссия.