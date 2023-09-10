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СВО России на Украине удивила всех военных экспертов в мире 

СВО России на Украине удивила всех военных экспертов в мире 

СВО России на Украине удивила всех военных экспертов в мире. Об этом сегодня в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Тренин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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