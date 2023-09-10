СВО России на Украине удивила всех военных экспертов в мире. Об этом сегодня в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Тренин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».