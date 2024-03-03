Представляем пятёрку самых важных автомобильных новостей прошедшей недели

Из этой подборки вы, как обычно, узнаете пять главных автомобильных новостей. Всё только самое интересное: Rolls-Royce показал эксклюзивный родстер Arcadia Droptail, гибридный McLaren Artura получил открытую версию Spider, новая Tesla Roadster будет тратить на разгон до «сотни» меньше секунды, Lexus NX обрёл «внедорожную» версию Overtrail, а 1305-сильный суперкар BYD YangWang U9 научился «танцевать».