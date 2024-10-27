В Петербурге в воскресенье тепло и без дождей

Температура воздуха выше климатической нормы В воскресенье, 27 октября, на погоду в Северной столице будет по-прежнему влиять северная периферия антициклона, рассказал в своем телеграм-канале синоптик Михаил Леус.
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