Вторжение в Курскую область может быть предвестником прямого участия НАТО в военном конфликте против России и Белоруссии.
Лукашенко: На «украинских» F-16 будут пилоты НАТО, следующий этап – прямой заход альянса на Украину
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Sergey
Интересно, для чего это НАТОвцам сообщать лично Лукашенко о пилотах F-16 и многое другое? Поставляется деза через Лукашенко?
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15 час.
Liudmila Kosteley
Всё правильно! Я об этом в ноябре 2023 писала, и до этого, почти 10 лет. Есть в сети. А мне ответили, что это "ЧУШЬ" И про лётчиков, что за такой короткиё срок не приготовят укров.Что НАТО будет воевать с РФ. Да они уже и воюют почти с 2014 года. А ещё писала, что Бандеровцы ноги сделали, как Путин вошёл в 2022 на Украину, а не в 2014, как пишут СМИ Запада. Это уже давно бы РФ выиграла. Ну ничего, выираем, жалко только то, что укров ловят и отправляют на Украину
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13 час.
Олег Самойлов
И что бы Наш делал, если бы не мудрейшие и интереснейшие советы выдающегося политического деятеля современности, с которым советуются все руководители всех ведущих стран мира?
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11 час.
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