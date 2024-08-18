Лукашенко: На «украинских» F-16 будут пилоты НАТО, следующий этап – прямой заход альянса на Украину

Liudmila Kosteley

Всё правильно! Я об этом в ноябре 2023 писала, и до этого, почти 10 лет. Есть в сети. А мне ответили, что это "ЧУШЬ" И про лётчиков, что за такой короткиё срок не приготовят укров.Что НАТО будет воевать с РФ. Да они уже и воюют почти с 2014 года. А ещё писала, что Бандеровцы ноги сделали, как Путин вошёл в 2022 на Украину, а не в 2014, как пишут СМИ Запада. Это уже давно бы РФ выиграла. Ну ничего, выираем, жалко только то, что укров ловят и отправляют на Украину