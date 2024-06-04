Сотрудники больницы в Лабытнанги пожаловались на нового главврача из Башкирии

Сотрудники Лабытнангской больницы недовольны новым руководителем Алиной Латыповой. Как говорится в группе «Лабытнанги info» «ВКонтакте», главврач проводит новую финансовую политику, из-за которой у некоторых сотрудников сократились зарплаты.
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