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Сотрудники больницы в Лабытнанги пожаловались на нового главврача из Башкирии

Сотрудники больницы в Лабытнанги пожаловались на нового главврача из Башкирии

Сотрудники Лабытнангской больницы недовольны новым руководителем Алиной Латыповой. Как говорится в группе «Лабытнанги info» «ВКонтакте», главврач проводит новую финансовую политику, из-за которой у некоторых сотрудников сократились зарплаты.

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