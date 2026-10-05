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Путин назвал работников образовательной сферы главной точкой опоры

Путин назвал работников образовательной сферы главной точкой опоры

Российский лидер Владимир Путин назвал работников образовательной сферы главной точкой опоры. Об этом он сказал в ходе участия по видеосвязи в открытии образовательного комплекса «Точка будущего» в Якутии.

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