Медведев прокомментировал стихами Пушкина отправку французов на Украину

Дмитрий Анатольевич назвал французских вояк «не самой сложной, но сверхважной» целью.Дмитрий Анатольевич Медведев в свойственной ему экспрессивной манере прокомментировал в своем телеграм-канале информацию о возможной отправке французских солдат на Украину.