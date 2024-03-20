Медведев прокомментировал стихами Пушкина отправку французов на Украину

Дмитрий Анатольевич назвал французских вояк «не самой сложной, но сверхважной» целью.Дмитрий Анатольевич Медведев в свойственной ему экспрессивной манере прокомментировал в своем телеграм-канале информацию о возможной отправке французских солдат на Украину.
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