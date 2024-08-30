Дело посредника в даче взятки вице-мэру Барнаула Шеломенцеву направили в другой суд

Сергей Щукин предстанет перед тем же судом, что и Антон Шеломенцев с Олегом Бесчастным Дело бывшего заместителя председателя комитета барнаульской мэрии по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Сергея Щукина ушло в Центральный районный суд.