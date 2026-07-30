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Аргументы и Факты

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Летящая смерть выжгла склады НАТО в порту Николаева: конец ВСУ неотвратим

Летящая смерть выжгла склады НАТО в порту Николаева: конец ВСУ неотвратим

Ночь 29 июля в акватории Черного моря ознаменовалась серией точечных ударов, которые военные эксперты уже назвали системным ответом на попытки Киева организовать «сорок дней террора» против мирных объектов.

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