KurskTV.Ru
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

KurskTV.Ru

4 подписчика

Клириков Курской епархии предложили представить к церковным наградам

<p style="text-align:justify"><strong>По информации телеграм-канала &laquo;Курский характер&raquo;, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил митрополиту Курскому и Рыльскому Герману (Моралину) представить к патриаршим наградам отличившихся клириков Курской епархии, в том числе священника, сбившего два БПЛА из двуствольного ружья.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх