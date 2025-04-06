Клириков Курской епархии предложили представить к церковным наградам

<p style="text-align:justify"><strong>По информации телеграм-канала «Курский характер», Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил митрополиту Курскому и Рыльскому Герману (Моралину) представить к патриаршим наградам отличившихся клириков Курской епархии, в том числе священника, сбившего два БПЛА из двуствольного ружья.