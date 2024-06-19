А вы знали, что кофе смягчает риски сидячего образа жизни ?

Любители кофе, ведущие малоподвижный образ жизни, могут вздохнуть с облегчением: новое исследование показало, что регулярное употребление этого напитка снижает риск смерти от всех причин и сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).
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