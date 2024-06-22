Петербургские сотрудники ГИБДД помогли будущей маме добраться до роддома

Чтобы быстрее преодолеть пробки, женщину довезли в машине ДПС Инспекторы дорожной полиции Петербурга старший лейтенант Сергей Бойцов и старший лейтенант Николай Фокин пришли на помощь молодой семье и помогли будущей маме быстро добраться до роддома, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии