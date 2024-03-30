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Стало известно об испытании на Украине западного препарата, вызывающего рак

Стало известно об испытании на Украине западного препарата, вызывающего рак

Global Look Press/Jochen Tack/imageBROKER.com Украина была одной из главных стран-полигонов, где при поддержке фармкомпаний Запада и местных чиновников испытывали препарат, способный вызывать разные формы рака.

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