В коллекцию World Treasures вошли четыре версии с платиной, золотом и бриллиантами Российская компания Caviar, известная своими невероятно дорогими вариантами популярных смартфонов, выпустила коллекцию складных смартфонов iPhone Duo под названием World Treasures.
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