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Удары по России: к чему ведет политика умиротворения киевского режима

Удары по России: к чему ведет политика умиротворения киевского режима

Предшествовала самой кровопролитной мировой войне, унесшей жизни более семидесяти миллионов человек, в ходе которой в первый раз было применено атомное оружие, так называемая политика умиротворения, проводимая Великобританией и Францией в отношении нацистской Германии и фашистской Италии.

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