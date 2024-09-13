Удары по России: к чему ведет политика умиротворения киевского режима

Предшествовала самой кровопролитной мировой войне, унесшей жизни более семидесяти миллионов человек, в ходе которой в первый раз было применено атомное оружие, так называемая политика умиротворения, проводимая Великобританией и Францией в отношении нацистской Германии и фашистской Италии.