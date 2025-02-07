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Daily Storm

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ФСБ задержала четырех женщин, готовивших теракты против высокопоставленных российских военных

ФСБ задержала четырех женщин, готовивших теракты против высокопоставленных российских военных

По данным спецслужбы, они прошли на Украине обучение обращению со стрелковым оружиемВ Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону задержали четырех женщин из агентуры украинских спецслужб, которые готовили теракты против высокопоставленных российских военных и объектов топливно-энергетического комплекса, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

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