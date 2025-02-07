ФСБ задержала четырех женщин, готовивших теракты против высокопоставленных российских военных

По данным спецслужбы, они прошли на Украине обучение обращению со стрелковым оружиемВ Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону задержали четырех женщин из агентуры украинских спецслужб, которые готовили теракты против высокопоставленных российских военных и объектов топливно-энергетического комплекса, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
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