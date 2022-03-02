«Сибирь» расторгла контракт с Шором по соглашению сторон

«Сибирь» расторгла контракт с Ником Шором по соглашению сторон. 29-летний игрок американец набрал 26 (10+16) очков в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ, став лучшим бомбардиром новосибирского клуба.
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