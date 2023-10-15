Можно ли сохранить семью после измены и стать счастливыми?

Публика взахлёб обсуждает откровения Виктории Бекхэм о том, как она пережила измену мужа. Как выяснилось, прославленный футболист завёл роман с помощницей, когда находился в Испании, где он играл за «Реал Мадрид».
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