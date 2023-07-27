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Благодаря помощи депутата ЗСК оборудован учебный класс для военнослужащих

Благодаря помощи депутата ЗСК оборудован учебный класс для военнослужащих

Депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Галина Головченко помогла оборудовать учебный класс в одной из воинских частей Южного военного округа.

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