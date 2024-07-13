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Несекретные материалы

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Тремп призвал Байдена пройти тест на умственные способности

Тремп призвал Байдена пройти тест на умственные способности

День очередных выборов президента США неумолимо приближается. Причем, чем меньше остается времени до заветной даты, тем больше американское общество и элиты испытывают некое подобие когнитивного диссонанса.

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