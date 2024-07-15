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Иран может вернуться на мировой рынок нефти: как это отразится на ценах

Иран может вернуться на мировой рынок нефти: как это отразится на ценах

Иран может вернуться на мировой рынок нефти: как это отразится на ценах Татьяна АрестоваМасуд Пезешкиан одержал победу на президентских выборах в Иране, после чего была восстановлена ядерная сделка со страной.

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