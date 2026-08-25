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Мировое обозрение

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Сводка СВО 26 августа: Освобождена Анновка, ВСУ бегут из Дружковки, Киев потерял 115-ю бригаду, провал инициативы Зеленского по Донбассу

Сводка СВО 26 августа: Освобождена Анновка, ВСУ бегут из Дружковки, Киев потерял 115-ю бригаду, провал инициативы Зеленского по Донбассу

Фронтовая сводка за 26 августа ломает привычную картину позиционной войны. Пока политики говорят о переговорах, российские флаги поднимаются над Анновкой, а в небе над Харьковщиной «Герань» добивает то, что не смогла взять баллистика.

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