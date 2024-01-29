Аптеки России вновь снизили число дешевых лекарств

Купить препарат стоимостью до 100 рублей в аптеке становится все сложнее. Как сообщает РБК, в последние три года на полках российских аптек все меньше препаратов, стоимость которых не доходит до отметки в 100 рублей.
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