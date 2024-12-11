Только для взрослых с цепким и быстрым умом! Проверьте себя. фото: мультфильм «Ну, погоди!», выпуск № 1, 1969 Регулярное решение головоломок — не преступное времяубивание и не полное дураковаляние, информирует Jagran Josh, ссылаясь на исследования, напротив, оно тренирует мозг, укрепляет связи в нем, оттачивает когнитивные навыки, быстроту реакции, логическое мышление, умение выделять нужное из ненужного, частное из общего.
Только взрослые с высоким IQ решат эту детскую головоломку про двух кошек
Комментарии
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Sobering
Безграмотные все те, кто думает, что результат по IQ говорит об интеллекте. Наблюдательность путают с интеллектом. Энциклопедические знания путают с аналитическими выводами. Рассеянность профессора принимают за низкий интеллект. Интеллект домохозяйки может оказаться куда выше, чем у знатока в "Что, где, когда". А ещё некоторые идиоты пытаются скоростью нахождения чего -либо на картинке объяснять заболеванием Альцгеймера.
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16 час.
S
Sobering
Для того и организовали чемпионат мира по шахматам, чтобы возможности аналитических умов игроков не переросли в возможность аналитически мыслить в управлении, как на местном, внутри государственном, так и на глобальном уровне. Все вы помните классных шахматистов, оказавшихся с низким интеллектом по сути.
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16 час.
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