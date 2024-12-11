Только взрослые с высоким IQ решат эту детскую головоломку про двух кошек

Sobering

Безграмотные все те, кто думает, что результат по IQ говорит об интеллекте. Наблюдательность путают с интеллектом. Энциклопедические знания путают с аналитическими выводами. Рассеянность профессора принимают за низкий интеллект. Интеллект домохозяйки может оказаться куда выше, чем у знатока в "Что, где, когда". А ещё некоторые идиоты пытаются скоростью нахождения чего -либо на картинке объяснять заболеванием Альцгеймера.