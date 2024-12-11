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Только взрослые с высоким IQ решат эту детскую головоломку про двух кошек

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Комментарии
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Sobering
Безграмотные все те, кто думает, что результат по IQ  говорит об интеллекте. Наблюдательность путают с интеллектом. Энциклопедические знания путают с аналитическими выводами. Рассеянность профессора принимают за низкий интеллект. Интеллект домохозяйки может оказаться куда выше, чем у знатока в &quot;Что, где, когда&quot;. А ещё некоторые идиоты пытаются скоростью нахождения чего -либо на картинке объяснять заболеванием Альцгеймера.
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16 час.
S
Sobering
Для того и организовали чемпионат мира по шахматам, чтобы возможности аналитических умов игроков не переросли в возможность аналитически мыслить в управлении, как  на местном, внутри государственном, так и на глобальном уровне. Все вы помните классных шахматистов, оказавшихся с низким интеллектом по сути.
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16 час.

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