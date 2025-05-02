Личка ушел из «Динамо», «Салават» со скандалом проиграл «Локомотиву», мощные победы «МЮ» и «Челси», «Россия 25» обыграла Казахстан, Кучеров – финалист на «Харт» и другие новости

«Ливерпуль» выиграл АПЛ, Рюдигеру грозит бан на 4-12 матчей, «Салават» повел в серии с «Локомотивом», Анчелотти решил уйти из «Реала», «Наполи» стал лидером Серии А, Жулину запретили ехать на олимпийский отбор и другие новости