«‎Усмирить бешеную собаку»: заявление Зеленского вызвало тревогу в Штатах

«Чем скорее Россия усмирит эту бешеную собаку, тем лучше», — приводит слова аналитика РИА Новости. Так он отреагировал на слова главаря киевского режима о желании ускорить создание украинских баллистических ракет.
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